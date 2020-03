Pioggia di donazioni in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "Abbiamo avuto offerte dai cinque euro ai 10 milioni". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ringraziando chi ha dimostrato la propria solidarietà per affrontare l'epidemia.

In particolare, Silvio Berlusconi, Giuseppe Caprotti (figlio del fondatore di Esselunga) e Remo Ruffini (patron di Moncler) hanno offerto ognuno 10 milioni di euro.

A fare alzare l'asticella delle donazioni dei privati è stata la sfida contro il tempo per allestire il nuovo ospedale negli spazi della Fiera di Milano. (ANSA).