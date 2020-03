Lombardia, 16.220 positivi e 1.640 morti

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Sono 16.220 le persone risultate positive al Coronavirus in Lombardia, 1.971 più di ieri". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook, aggiungendo che i ricoverati in ospedale sono 6.953 (+782), in terapia intensiva 879 (+56), mentre il numero dei decessi è 1.640 (220 in più rispetto a ieri). In totale i posti in terapia intensiva per pazienti Covid ora sono 1030.

(ANSA).