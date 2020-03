Gallera: 'Vecchio ospedale Legnano inutilizzabile '

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - ì"Il vecchio ospedale di Legnano è inutilizzabile, non è vero come si legge che sarebbe pronto all'uso. Il suo ripristino è una fake news". Lo precisa l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera spiegando che sono stati svolti tutti gli approfondimenti necessari. "Per rimetterlo in funzione - aggiunge - l'Asst Ovest Milanese ci ha scritto che sono necessari dai 6 ai 12 mesi".

Per Gallera, "la richiesta è corretta e legittima, ma le forze politiche e sindacali che sollevano la questione ben dovrebbero conoscere le vicende del nosocomio legnanese. Quando si dice non facciamo l'ospedale in Fiera per ripristinare quello di Legnano, sembra più un attacco politico che costruttivo. Noi abbiamo già approfondito la questione. Si tratta di una struttura chiusa dall'ottobre 2010, sono stati trasferite le strumentazioni verso altri ospedali, disattivate le linee elettriche e gas medicali. Tutto quello che potevamo recuperare lo abbiamo recuperato". (ANSA).