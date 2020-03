Farmacie vendevano disinfettanti fatti 'in casa', denunce

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Avevano in vendita dei disinfettanti 'galenici' per le mani, che non avevano alcuna autorizzazione del ministero della Sanità e che venivano venduti anche in nero: per questo i titolari di due farmacia brianzole sono stati denunciati.

I flaconi del disinfettante 'fatto in casa' sono stati sequestrati da parte della Guardia di Finanza di Seregno.

