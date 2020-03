Di Maio, presto da Cina altri ventilatori e mascherine

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "Partirà un altro volo cargo per la Cina che porterà in Italia altri 100 ventilatori polmonari e almeno altre 2 milioni di mascherine, in parte già acquistate dalla Protezione Civile e dal commissario straordinario per le strutture ospedaliere, in parte oggetto di donazioni". Lo annuncia su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aggiungendo che "dalla Germania sono in arrivo oltre 1.500 tute mediche destinate agli ospedali della Lombardia". (ANSA).