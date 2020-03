Coronavirus:nel milanese 10mila controlli, oltre 300 denunce

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Sono stati 10.5511 i controlli realizzati dalle forze dell'ordine nel milanese sul rispetto delle normative sul contagio da Coronavirus. In dettaglio sono state controllate 5650 persone, di queste 324 denunciate per non aver rispettato i provvedimenti dell'autorità, tre per dichiarazioni infedeli e 16 per altri reati, con quattro persone arrestate.

Sono inoltre stati controllati 4901 esercizi commerciali con 3 titolari denunciati, 3 multati e tre negozi chiusi. (ANSA).