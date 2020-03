Controlli su telefoni, esce troppa gente

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "Dai dati tecnologici ricavati con le compagnie di rete mobile, fatto 100 il 20 febbraio, prima che scoppiasse l'emergenza, l'andamento del movimento della popolazione è poco sopra il 40%. E' un dato non sufficientemente basso, bisogna stare a casa il più possibile". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala nella diretta facebook per fare il punto sulla emergenza coronavirus.

Sala ha mostrato un grafico realizzato con i dati forniti dalle compagnie telefoniche: "Sono movimenti di persone che hanno cambiato cella e quindi spostamenti di 500 metri, di un chilometro o di più. Ringraziamo chi è obbligato ad andare al lavoro per garantire la tranquillità di chi resta a casa ma per tutti gli altri, chi si muove per motivi superflui, stia a casa!", ha concluso.