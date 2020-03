Fontana: 'Nuovo ospedale, privati pronti a coprire le spese'

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - "Finanziamenti privati sono pronti a coprire quasi tutta la spesa" per l'ospedale con 500 letti di terapia intensiva che la Regione Lombardia vorrebbe allestire nei padiglioni della Fiera di Milano: il governatore lo ha assicurato in un punto stampa dopo una visita all'area. Il costo, ha aggiunto il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pezzali, "per l'allestimento è di circa 10 milioni" a cui si deve aggiungere in costo di tutte le apparecchiature elettroniche per cui la Regione ha fatto una call internazionale". (ANSA).