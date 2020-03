Coronavirus, più nuovi casi a Brescia che a Bergamo

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Brescia batte Bergamo nel primato dei nuovi contagiati da Coronavirus in Lombardia. L'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, ha spiegato in diretta Facebook che a Bergamo i contagiati sono 3760, ovvero 344 più di ieri, mentre a Brescia sono 2918, con un aumento di 445 in un solo giorno.

Solo 42 i nuovi casi nel Lodigiano "a conferma - ha aggiunto - che la strada intrapresa del contenimento è stata giusta".