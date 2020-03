Coronavirus, a Milano crescita contenuta e gestibile

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - A Milano città i contagiati "sono 813, ieri erano 711, gli ospedali registrano un afflusso in leggerissima crescita ma costante e assolutamente gestibile".

Lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera facendo il punto sull'emergenza coronavirus in Lombardia Contando anche la provincia i casi sono 1983, più 233 rispetto ai dati di ieri. Su una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti, ha aggiunto, non sono dati alti.

Resta una grande sofferenza dei presidi nelle zone più critiche - ha anche detto - ma la situazione è stabile, anche in leggera diminuzione, mentre in altre zone c'è crescita ma non esponenziale". (ANSA).