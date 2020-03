Coronavirus, 1.420 decessi e 14.649 positivi

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - In Lombardia ci sono 14.649 positivi al coronavirus e 1.420 decessi, 202 in più rispetto a ieri: lo ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Galler, spiegando che i "dati sono un po' scomposti, alcuni crescono molto, altri meno". I positivi sono 1.377 in più, "un dato inferiore a quello di ieri, in linea con quello degli altri giorni", mentre il dato dei ricoverati "è molto alto, sono 1.273 in più di ieri". In terapia intensiva sono ricoverate 823 persone, 66 in più rispetto a ieri". (ANSA).