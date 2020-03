Barcellona punta su Luiz Felipe e Lautaro Martinez

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il coronavirus non ferma le voci di mercato, né le ambizioni dei club più quotati. Uno di questi è il Barcellona che, secondo il Mundo Deportivo, sarebbe pronto a 'saccheggiare' il campionato italiano, portando via due fra i calciatori dal rendimento più alto: si tratta del difensore laziale Luiz Felipe e dell'attaccante interista Lautaro Martinez, per il cui acquisto si sarebbe speso nientemeno che il connazionale Leo Messi in prima persona.

Ma il rinforzo più 'pesante' per i catalani arriverebbe dalla Francia, e in particolare dal PSG e riguarda il brasiliano Neymar che da mesi desidera 'rientrare alla base' per tornare a vestire la maglia blaugrana. (ANSA).