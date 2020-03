A Bergamo 27 medici militari

(ANSA) - BERGAMO, 16 MAR - L'appello per avere in fretta altro personale sanitario è stato accolto e da oggi al Papa Giovanni XXIII hanno preso servizio 27 medici e 4 infermieri militari. Già alle 10 di questa mattina hanno partecipato alla formazione che ha già coinvolto quasi tremila persone all'Auditorium Lucio Parenzan dell'ospedale, il personale della Croce Rossa è arrivato questo pomeriggio."Si sono concretizzati gli aiuti promessi ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ringrazio nuovamente per aver voluto capire meglio quale fosse la nostra situazione - ha commentato il direttore generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Maria Beatrice Stasi -.

Questo aiuto concreto ci rincuora, così come l'impegno del Presidente Attilio Fontana e dell'assessore Giulio Gallera per creare nuovi posti di terapia intensiva in Lombardia. Non possiamo ancora però abbassare la guardia: restiamo in emergenza".