Stampa Spagna: Barcellona deciso a puntare su Lautaro

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Il Barcellona ha deciso: quando sarà possibile tornare a pensare al calciomercato, per la prossima stagione punterà su un attaccante e l'obiettivo è stato individuato nell'interista Lautaro Martinez. Secondo il giornale 'Mundo Deportivo', il Barça sta pensando di pagare, entro il 15 luglio, la clausola rescissoria del contratto dell'argentino, che sarebbe di 111 milioni di euro, ma nella trattativa potrebbero entrare anche dei giocatori che piacciono al tecnico dei nerazzurri Antonio Conte, come Arturo Vidal e Ivan Rakitic.

L'Inter avrebbe chiesto informazioni anche sulla situazione del brasiliano Arthur, un centrocampista che, ai tempi del Gremio, era stato segnalato al dirigente interista Piero Ausilio, che però non aveva voluto chiudere la trattativa. (ANSA).