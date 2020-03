Raccolta fondi terapia intensiva Niguarda

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - La Fondazione Angelo De Gasperis ha avviato una raccolta fondi per le terapie intensive del Dipartimento cardiotoracovascolare De Gasperis dell'ospedale Niguarda di Milano. La fondazione lavora da 50 anni per sostenere l'attività e la ricerca del Cardiocenter e in questo momento focalizza la sua attività per supportare il nosocomio durante l'emergenza coronavirus.

I fondi raccolti - viene spiegato in una nota - saranno utilizzati per la creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva: ogni unità posto letto è composto da un letto, un respiratore, pompe infusionali e monitor. Il prezzo di ogni postazione si avvicina alla cifra di 70 mila euro. Le donazioni si possono fare collegandosi al link: https://www.degasperis.it/vuoi_aiutarci/donazione_online.html.

