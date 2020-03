Messe in streaming o con selfie per Coronavirus

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - In tempo di Coronavirus, con il divieto di celebrare messe con i fedeli, la chiesa si adegua con lo streaming, le dirette tv e tanta inventiva, che passa pure dai selfie.

Don Giuseppe Corbari, parroco di Robbiano (Monza), ha chiesto ai fedeli di mandargli proprio dei loro selfie che ha stampato e messo sulle panche della chiesa per celebrare la messa.

L'arcivescovo di Milano Mario Delpini, invece, questa mattina ha celebrato la funzione trasmessa da TgR Lombardia Rai 3 dalla chiesa di San Giuseppe all'interno del Policlinico.

Don Filippo, il parroco di Alzano Lombardo, per far sentire la sua vicinanza ai fedeli ha invece suonato le campane. "Sono salito sul campanile - ha fatto postare sulla pagina Fb dell'oratorio - , ho recitato il santo Rosario e ho benedetto dall'alto tutte le case e le famiglie delle nostre due parrocchie. La mia preghiera e il mio saluto arrivi ad ognuno di voi e porti consolazione e speranza". La parrocchia di Castiglione d'Adda, nel Lodigiano, ha invece aperto un proprio canale YOUTUBE. (ANSA).