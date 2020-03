Coronovirus: a Milano scritta contro la polizia, polemiche

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - 'Covid ammazza gli sbirri" è la scritta apparsa sul muro di un palazzo del Corvetto, nella periferia su di Milano. Una scritta, che postata sui social, ha aperto le polemiche.

"Si è arrivati al punto di augurare agli agenti la morte per Coronavirus, usato come pretesto per rinfocolare l'astio e la lotta contro i poliziotti - ha commentato l'assessore alla Sicurezza della Regione Riccardo De Corato - . Mi auguro che AMSA (l'azienda della nettezza urbana, ndr) provveda al più presto a cancellare dal muro la vergognosa scritta, particolarmente odiosa in un momento di emergenza che vede le forze dell'ordine impegnate per garantire la salute di tutti".

"La madre dei cretini è sempre incinta" si legge invece sulla pagina Fb Noi poliziotti per sempre. (ANSA).