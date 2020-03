Coronavirus: positivo ospite struttura accoglienza Milano

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - È risultato positivo al Coronavirus un giovane uomo ospite di una struttura di accoglienza per migranti a Milano.

Il ragazzo si trova ora in isolamento. Sarebbe, a quanto si apprende, nell'area dedicata dell'ospedale militare di Baggio.

La struttura di via Fantoli, nella zona dell'aeroporto di Linate, è stata sanificata. Metà degli ospiti comunque domani sarà trasferita in un'altra casa di accoglienza. (ANSA).