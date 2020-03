Coronavirus: infermieri Cremona, non siamo eroi ma persone

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Sconforto, impotenza, stanchezza e paura ma anche tanta forza e il coraggio che si infondono l'un con l'altro convinti di farcela, di vedere la fine di questa emergenza salvando il più possibile vite umane. Sono questi i sentimenti degli infermieri del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cremona, dove da oramai tre settimane si sta lottando contro il tempo per curare i pazienti in gravi condizioni per il Coronavirus: mai un riposo, ogni giorno in "trincea". Stati d'animo questi che uno di loro, Paolo, ha voluto anche fermare con qualche fotografia "per non dimenticare" e per raccontare la vita in corsia con le relazioni umane che si sono venute a creare. Pazienti e operatori uniti, chi da una parte e chi dall'altra, nella lotta contro un 'nemico invisibile'.

"Non siamo 'eroi', siamo professionisti e persone", raccontano dalla rianimazione dell'ospedale che insieme a quello di Oglio Po di Casalmaggiore conta oltre 600 pazienti affetti da Covid-19 ricoverati, di cui una trentina in rianimazione attaccati a respiratori e ossigeno, e dove i posti sono esauriti. (ANSA).