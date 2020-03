Stop a feste compleanno, candeline si spengono da soli

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Prime feste di compleanno senza nessuna festa neppure per i bambini in piena emergenza sanitaria, con le restrizioni appena approvate che sconsigliano pure quelle organizzate in casa. Ed ecco che i bambini nati in queste settimane devono accontentarsi di spegnere le candeline da soli, con i familiari stretti. Nonni, zii e gli amichetti possono farlo solo via whatsapp o Skype.

Come Nicolas che ha compiuto 5 anni, senza lasciare che questa strana situazione scalfisse la sua gioia e la sua felicità. "Appena questo mostriciattolo se ne andrà via - ha detto serio riferendosi al coronavirus- farò un'altra grande festa tutti insieme". (ANSA).