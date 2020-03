Smentita fake news su chiusura PS bergamaschi

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "In queste ore circola una fake news sui social in cui si invitano i cittadini a non recarsi nei Pronti soccorso dei presidi ospedalieri di Treviglio-Caravaggio e di Romano di Lombardia, poiché adibiti solo ai pazienti Covid-19". Ne dà notizia con un comunicato l'Asst Bergamo Ovest, che spiega: "La fake news non è altro che una mala interpretazione della DGR n.2906 dell'8 marzo 2020, che ha decretato, solo per alcune patologie di alta complessità, l'accentramento verso hub di riferimento, dedicando una parte importante di tutti gli altri ospedali alla cura specifica dei pazienti colpiti dal Coronavirus. In particolare, le patologie reindirizzate verso gli hub sono: i traumi maggiori, le urgenze neurochirurgiche, gli stroke e le urgenze neurologiche, quelle cardiologiche-interventistiche, quelle cardiochirurgiche e di chirurgia vascolare". (ANSA).