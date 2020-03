Gallera: 'Ogni giorno è sempre più difficile'

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "Ogni giorno è sempre più complicato e difficile perché il livello di saturazione dei nostri presidi è estremamente alto ma il sistema sta reagendo con tutte le capacità che ha, con forza e efficienza": lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

Gallera ha spiegato che "spostiamo e svuotiamo gli ospedali con maggiore pressione e portiamo via pazienti in altri presidi, al punto che non abbiamo più autoambulanze" per muovere i pazienti. In due giorni ne sono stati spostati 130 "e non so in quale stato europeo questo sarebbe stato possibile".

"Non ci sono più ambulanze - ha aggiunto l'assessore - e quindi qualcuno dovrà aspettare tarda sera" per essere trasferito in altri ospedali da quelli più sotto stress". (ANSA).