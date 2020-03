Coronavirus: Moioli ad Alzano, a testa alta in momento duro

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "I volti stravolti di chi ha portato a casa una Coppa del mondo e di chi lotta per sostenere la Città di Alzano Lombardo nell'emergenza Coronavirus". E' il pensiero di Michela Moioli, che dopo aver conquistato il suo terzo titolo mondiale di snowboard ieri è tornata nel suo paese, fra i centri bergamaschi più colpiti dal cronavirus, in un'atmosfera spettrale rispetto alla festa del 2018.

"L'ultima volta che portai la coppa del mondo a casa, l'accoglienza fu ben diversa e tutti ce lo ricordiamo. È triste e drammatico tornare a casa così, vedere le vie deserte, le case, le finestre, i negozi chiusi, ed in lontananza il rumore delle sirene" ha scritto la campionessa, postando la foto assieme al sindaco Camillo Bertocchi, che l'ha accolta con fascia e bandiera tricolore.

Da qualche giorno anche il nonno dell'olimpionica azzurra è ricoverato in ospedale. "E' un momento difficile ma che stiamo affrontando a testa alta. Grazie sindaco Camillo per come stai combattendo, insieme a tutti i medici, infermieri, volontari e personale ospedaliero. Siete tutti degli eroi!", ha aggiunto Moioli, concludendo con un'esortazione: "Forza alzanesi, bergamaschi e italiani! Noi non ci arrendiamo mai!!!". (ANSA).