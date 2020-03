L'appello di Antonio Conte: 'Restiamo a casa'

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "Mi raccomando, restiamo a casa e rispettiamo le regole. È l'unico modo per superare questa emergenza: il momento è duro, ma uniti ce la faremo. Forza e coraggio": è l'appello del tecnico dell'Inter Antonio Conte con un video realizzato da casa propria e mandato in onda da Sky.

L'allenatore è in isolamento domiciliare come la squadra e lo staff dopo essere entrati a contatto con Daniele Rugani nella partita di domenica scorsa contro la Juventus. (ANSA).