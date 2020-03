Ospedale militare, 16 persone in cura a Baggio

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Il Centro Ospedaliero militare del quartiere Baggio di Milano continua a essere operativo, lo si apprende da fonti del Ministero della Difesa. Nei giorni scorsi, infatti, per decongestionare le altre strutture sanitarie dell'area lombarda, era stata modificata la predisposizione della modalità di ricovero, aprendo un'area a pazienti positivi al coronavirus.

Attualmente sono in cura nel centro otto civili ed otto militari. In breve tempo, di concerto con le Autorità sanitarie regionali, l'attività di ricovero nel centro implementerà la propria capacità ricettiva, nel frattempo rinforzata con personale militare giunto da altri enti.

Al momento nel Centro sono operativi sette ufficiali medici, otto sottufficiali infermieri e quattro Graduati di supporto logistico. (ANSA).