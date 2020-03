Coronavirus: Fontana, ospedale Fiera? P.Civile non può

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Alla fiera di Milano per ora non sarà allestito nessuna struttura di terapia intensiva: "la Protezione civile non è in condizione di fornirci quanto promesso", ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana ai giornalisti spiegando che non è in grado di fornire i 500 letti di terapia intensiva che si volevano allestire nei padiglioni del Portello a Milano.

"Ci stiamo interessando sul mercato internazionale per trovare letti di rianimazione - ha aggiunto - Speriamo di avere risposte positive dai fornitori"- (ANSA).