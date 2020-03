Coronavirus: cacciatori, 110 mila euro donati a ospedali

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Anche i cacciatori scendono in campo contro il coronavirus: le sezioni di Federcaccia Brescia e Bergamo hanno donato agli ospedali bresciani e bergamaschi complessivamente oltre 110 mila euro.

"In un momento di grande difficoltà per tutta l'Italia ed in particolare per la nostra provincia, Federcaccia Bergamo ha deciso di farsi trovare pronta per le realtà sanitarie messe a dura prova - spiega il presidente Michele Bornaghi -. Sono stati donati 30.000 euro per l'acquisto di tre ventilatori presso volumetrici destinati ad ogni Asst della Provincia". Il presidente della Federazione di Brescia, Marco Bruni sottolinea: "Il nostro sistema sanitario è messo a dura prova. Possiamo assistere inermi, oppure, da veri bresciani, possiamo fare ognuno la propria parte. Abbiamo comprato 8 ventilatori pressovolumetrici, che oggi continuano a non essere sufficienti al Civile. Abbiamo speso una cifra enorme per noi, 81.032,40 euro, ma lo abbiamo fatto con il cuore e con la convinzione che oggi servono i fatti!". (ANSA).