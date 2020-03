Coronavirus: Avis Lombardia, non rinunciate a donare

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - "L'appello che in continuazione viene fatto in questi giorni è molto importante, andiamo a donare. E' importante perché non ci sono soltanto i malati colpiti da Coronavirus ma ci sono anche gli altri che hanno bisogno di sangue". E' l'appello lanciato dal vice presidente di Avis regionale lombarda, Elio D'Onofrio, che questa mattina ha accolto nella sede Avis di Milano il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha donato il sangue.

"La situazione in Lombardia non è bella, c'è sempre bisogno di sangue. L'emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova non solo i donatori ma tutti - ha concluso -. L'appello è di mettersi a disposizione, non rinunciate alla chiamata anche voi donatori, non dite di no. Siate disponibili e anche sicuri, se avere passato un'influenza due settimane fa rimandate la donazione". (ANSA).