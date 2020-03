Coronavirus: a Milano ordinanza per sepoltura entro 5 giorni

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Non più 30 giorni per decidere la sepoltura di un persona cara ma 5 giorni. E' quanto ha stabilito il Comune di Milano in una ordinanza. Se entro questo termine la famiglia non avrà deciso riguardo sarà il Comune a inumare la salma in un apposito campo del Cimitero Maggiore.

Prima dell'emergenza Coronavirus, come spiegano dal Comune, le famiglie avevano 30 giorni di tempo per decidere ma di fatto in uno, due giorni si completava il tutto. Adesso ci sono situazioni in cui una persona muore e il parente magari si trova in quarantena e possono quindi passare molti giorni prima che venga presa una decisione. Inoltre il Comune di Milano ha messo a disposizione, su richiesta degli ospedali, l'obitorio comunale che ha un centinaio di posti con ancora una una trentina di posti liberi. (ANSA).