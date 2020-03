In Lombardia 127 decessi e 1.133 contagiati

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 6.896 i malati in Lombardia (1.133 in più di ieri) e 744 le vittime (+127).

Nel dettaglio, sono salite a 1.146 le persone risultate positive al Coronavirus in provincia di Milano, 220 in più rispetto al dato di ieri. "Milano - ha detto l'assessore al Welfare, Giulio Gallera - ha una crescita lenta costante, ma il fatto che cresca lentamente è un elemento positivo".

E' ancora Bergamo la provincia che ha più contagiati 2.136, ben 321 più di ieri. A Brescia, altra provincia dove la situazione è molto critica, 1.598 positivi, 247 più di ieri, a Cremona 1.302 +241, 1.123 a Lodi con un aumento di 88 casi, a testimonianza che la zona rossa ha funzionato, ha detto Gallera, a Pavia 468, 98 a Como. (ANSA).