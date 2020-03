Gallera: 'Reclutati 100 nuovi medici e infermieri'

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Sono 650 i medici e gli infermieri che hanno risposto al bando aperto dalla Regione Lombardia per reclutare personale sanitario. Da domani i primi 100 entreranno in servizio. Lo ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera facendo il punto sull'emergenza coronavirus.

"Una nota positiva - ha detto Gallera - è il numero di medici e infermieri che stanno rispondendo alla nostra chiamata. Martedì sera abbiamo fatto un avviso, in due giorni siamo a 650 domande pervenute. Di queste ne abbiamo già valutate 100 e le abbiamo già distribuite negli ospedali. Circa la metà sono specializzandi, medici e laureati in medicina". (ANSA).