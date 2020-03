Volley si mobilita, raccolta fondi tra giocatori

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - La pallavolo italiana si mobilita per fronteggiare il Covid-19 e lancia una raccolta fondi per devolvere denaro al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#UnitiNellaPartitaPiùImportante è il nome dell'iniziativa promossa su 'GoFundMe' da molti giocatori della Superlega, tra cui il capitano di Trento Simone Gianelli e il fuoriclasse di Modena Ivan Zaytsev, che stanno veicolando anche sui social il messaggio di restare a casa per abbassare il rischio contagio da Coronavirus. (ANSA).