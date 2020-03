Coronavirus: verso chiusura Linate, in arrivo decreto

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - E' sempre più probabile una chiusura dell'aeroporto di Linate per effetto delle ultime misure del Governo per contenere l'avanzata del coronavirus.

Secondo quanto apprende l'ANSA è in arrivo infatti un decreto del Ministero dei Trasporti che riguarderebbe, oltre allo scalo milanese, anche altri aeroporti in tutto il territorio nazionale. (ANSA).