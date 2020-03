Coronavirus: maglia di Ilicic all'asta per ospedale Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 12 MAR - La maglia autografata di Josip Ilicic all'asta sull'e-bay per finanziare l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sotto pressione e al limite della disponibilità di posti per l'emergenza Coronavirus. L'iniziativa è di Fondazione Dynamo, società bergamasca del Terzo Settore cui la casacca numero 72 del nazionale sloveno era stata donata dall'Atalanta stessa per ricavare fondi per Dynamo Camp Onlus, una serie di programmi gratuiti di terapia ricreativa dedicata a bambini con patologie gravi e croniche. "Abbiamo sentito sia Dynamo Camp che l'Atalanta che sono ben felici che questa maglia possa contribuire a questo scopo! - si legge sulla pagina Facebook 'Lo faccio per Dynamo Camp' -. Forza ragazzi, fatevi sotto, condividete e partecipate all'asta e aiutiamo il Papa Giovanni XXIII". (ANSA).