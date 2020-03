Coronavirus: in Tribunale Milano ulteriore chiusura uffici

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Ulteriore riduzione delle attività al Tribunale di Milano dopo l'ultimo decreto del Governo di ieri per contrastare la diffusione del Coronavirus. Con una nota del dirigente amministrativo, infatti, si è deciso, proprio sulla base dell'ultimo provvedimento della Presidenza del Consiglio, di sospendere tutte le attività "delle cancellerie e degli uffici", se non "indispensabili alle prestazioni urgenti" e nelle quali "la prestazione di lavoro debba essere inderogabilmente prestata in presenza".

Tra le varie disposizioni, anche l'apertura per sole due ore al mattino di quegli sportelli rimasti ancora aperti per le attività essenziali. In più, la raccomandazione ai lavoratori di "usare guanti e mascherine" come principale "misura di contenimento" del contagio. Per il resto, lavoro da casa e depositi telematici.