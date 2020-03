Coronavirus: basket, sospese Eurolega ed Eurocup

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - L'Eurolega e la Eurocup di basket sono sospese fino a nuova comunicazione per il Coronavirus. "In queste situazione - spiega il direttivo in una nota ufficiale - diventa impossibile mantenere la regolarità dei tornei. Dobbiamo preservare la salute e la sicurezza delle squadre e degli spettatori". Ieri erano state vietate le gare in Italia, oggi arriva la sospensione come fatto questa notte dalla Nba. Ax Milano, Umana Venezia e Segafredo Bologna sono le italiane coinvolte in queste manifestazioni. (ANSA).