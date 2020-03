Caldara: 'Mettiamo in fuorigioco il Covid-19'

(ANSA) - BERGAMO, 12 MAR - "Dare un calcio al Coronavirus e metterlo fuorigioco si può". Mattia Caldara, difensore dell'Atalanta e bergamasco d.o.c., ha diffuso un messaggio video sull'emergenza sanitaria sui profili ufficiali della società sui social network: "Come? Stando a casa, mantenendo la distanza di un metro e uscire solo se strettamente necessario", l'appello del giocatore. In chiusura, la metafora del gioco di squadra: "Per farlo dobbiamo essere tutti una grande squadra - osserva Caldara -. E nelle grandi squadre ognuno gioca nel proprio ruolo con grande senso di responsabilità. Mi raccomando, stiamo tutti a casa". (ANSA).