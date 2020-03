Calcio: Robinson, Milan ha scoperto problema al mio cuore

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Il terzino del Wigan, Antonee Robinson, dovrà essere operato al cuore per risolvere un'irregolarità del ritmo cardiaco. Il problema è stato riscontrato durante le visite mediche con il Milan, avvenute il 31 gennaio scorso, quando il 22enne era ad un passo dal trasferimento in rossonero. "Durante le visite mediche - spiega Robinson sui social - è stata riscontrata un'irregolarità nel mio battito cardiaco. Ulteriori test erano necessari ma non c'era abbastanza tempo. Dal mio ritorno al Wigan mi sono allenato con la squadra e sono stato monitorato. Mi sento assolutamente bene, ma questo è un problema che deve essere risolto perché io possa giocare di nuovo. Dopo un consulto, è stato stabilito che necessito di una ablazione per risolvere l'irregolarità del ritmo cardiaco. Spero di tornare in campo il prima possibile". (ANSA).