Milano, Padova e Pavia sperimentano farmaco

(ANSA) - PADOVA, 11 MAR - Gilead Sciences, società biofarmaceutica californiana, coinvolgerà anche l'Azienda ospedaliera di Padova, l'ospedale Sacco di Milano e l'ospedale San Matteo di Pavia nella sperimentazione del Remdesivir, farmaco che starebbe risultando efficace nella cura del Coronavirus. La scelta è caduta su queste tre strutture sia per l'elevata professionalità del personale sia per l'ampia casistica a disposizione; il ministro della Salute, Roberto Speranza, dovrebbe confermare il via alla sperimentazione nel tardo pomeriggio di oggi. Il Remdesivir è un antivirale usato nel trattamento contro l'Ebola e altre infezioni da virus; a fine febbraio, Gilead Sciences aveva diffuso una nota in cui annunciava l'inizio di due studi clinici "Fase 3" su un migliaio di pazienti, prima in Asia e poi in tutti gli Stati che avessero registrato un alto numero di casi. Gli studi riguarderanno 400 pazienti con gravi manifestazioni cliniche e altri 600 con manifestazioni moderate.