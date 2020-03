Gallera,in Lombardia 'crush' non lontano

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - "Oggi sono più ottimista perché vedo un Paese più consapevole, ma le terapie intensive e gli ospedali non potranno reggere all'infinito. In Lombardia il momento di crush non è lontano. Io posso dire che le nostre donne e i nostri uomini faranno di tutto per impedire che questo arrivi e reggere giorno per giorno finché vedremo questa curva scendere, ma abbiamo bisogno che scenda il prima possibile". Lo ha detto stamani l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

E ha aggiunto: "Oggi abbiamo bisogno di prendere provvedimenti forti e rallentare, non fermare, il cuore del Paese. È importante capire che bisogna intervenire prima". (ANSA).