Coronavirus, i contagi nelle province lombarde

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - I positivi al Coronavirus in provincia di Bergamo sono 1.851 (ieri erano 1.472), mentre in provincia di Brescia sono 1.351 a fronte dei 790 di ieri. Per numero di contagi seguono Cremona con 1.061 casi e Lodi con 1.035.

E poi Milano (area metropolitana) con 925, Pavia con 403, Mantova con 137, Lecco con 113, Monza Brianza con 85, Como con 77, Varese con 75, Sondrio con 13.