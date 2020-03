Prof pubblica lavagna ultima lezione

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Sta diventando virale sui social un post di una insegnante di un liceo scientifico di Como, Valentina Romano, che pubblica una foto della lavagna, con la data dell'ultima lezione, il 22 febbraio scorso, prima delle chiusura per l'epidemia di coronavirus. "Dopodiché è cambiato tutto", fra la gita ad Auschwitz saltata e le "imbarazzanti videolezioni in un'aula virtuale", scrive la prof del liceo Paolo Giovi. "Non possiamo uscire, ragazzi. I contagi aumentano e gli ospedali stanno collassando. Ognuno deve fare la sua parte e starsene a casa, dimostrando responsabilità e senso civico".