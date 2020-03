Coronavirus:Percassi,da Atalanta due ore gioia per Bergamo

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - "E' un momento molto particolare per Bergamo, per la Lombardia, per l'Italia intera. Hanno dato due ore di spettacolo, due ore di gioia. Sappiamo che valore ha il calcio in momenti così difficili con la consapevolezza che questo male verrà sconfitto se tutti ci adoperiamo con dei comportamenti adeguati". E' il messaggio dedicato a Bergamo, alle prese con l'emergenza Coronavirus, di Luca Percassi dopo il 4-3 di Valencia in Champions League. "So cosa voleva dire questa partita - aggiunge l'ad dell'Atalanta - per la gente che è a casa a Bergamo. Il nostro è un ringraziamento nei confronti dei ragazzi che passeranno alla storia per il calcio italiano".

(ANSA).