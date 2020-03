Coronavirus:Curva Nord Inter lancia raccolta fondi per Sacco

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - La Curva Nord dell'Inter in aiuto dell'Ospedale Sacco. La tifoseria organizzata nerazzurra ha infatti lanciato una raccolta fondi attraverso l'associazione no profit We Are Milano, da anni è in prima linea per la salvaguardia della tradizione popolare milanese. Sulla pagina facebook della Curva Nord, saranno forniti aggiornamenti sui soldi raccolti. (ANSA).