Coronavirus:appello Atalanta a tifosi,no assembramenti

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - "L'Atalanta, in ottemperanza al Decreto ministeriale del 9 marzo ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita tutte le persone a non creare assembramenti nel centro di Bergamo, all'aeroporto di Orio al Serio o al Centro Bortolotti di Zingonia al rientro della squadra da Valencia". E' l'appello su Twitter dell'Atalanta ai tifosi, dopo lo storico passaggio ai quarti di finale di Champions League per la vittoria 4-3 a Valencia. La provincia di Bergamo è tra le più colpite dal Coronavirus. (ANSA).