Coronavirus: stampa Spagna, Getafe potrà rientrare a Madrid

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Inter-Getafe si giocherà a porte chiuse a San Siro, come da programma. L'Uefa - secondo il quotidiano sportivo AS - ha rassicurato il club spagnolo sul rientro a Madrid dopo la partita valida per gli ottavi di finale di Europa League in seguito allo stop dei voli per l'emergenza coronavirus. Molte le preoccupazioni del Getafe ma - scrive AS - il club riceverà un permesso per rientrare a Madrid dopo la partita. (ANSA).