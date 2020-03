Coronavirus: Gasperini, Bergamo sconfiggerà il male

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - "Il territorio di Bergamo sta soffrendo molto per il Coronavirus, abbiamo ricevuto tanti messaggi, anche dalla direttrice dell'ospedale. Mi spiace non poter festeggiare con i nostri tifosi, faremo una grande festa a giugno, anche per aver sconfitto il male". E' la dedica alla provincia di Bergamo, colpita dal Coronavirus, del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria 4-3 a Valencia e la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. (ANSA).