Balotelli: 'Siamo l'Italia e ci rialzeremo'

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - "Noi siamo l'Italia e assieme ci rialzeremo". Così Mario Balotelli, attaccante del Brescia, sul proprio profilo Instagram. Il giocatore delle Rondinelle ha inoltre condiviso diversi messaggi, raccolte fondi per Brescia e Lazio un messaggio per medici e infermieri ("siete nostri eroi") e anche un invito al Governo per fermare le tasse: "Parole sante. Governo fallo. #Iorestoacasa", ha aggiunto Balotelli.

