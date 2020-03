Coronavirus: assemblea di Lega calcio in conference call

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Le Assemblee della Lega calcio di Serie A, in programma giovedì 12 marzo e lunedì 16 marzo, si svolgeranno in conference call, in ottemperanza alle misure adottate dal Governo per affrontare l'emergenza coronavirus.

Lo ha reso noto la stessa Lega, invitando addetti vari, giornalisti e operatori "a non stazionare sotto la nostra sede".

Al termine delle due riunioni sarà diffusa una nota stampa per informare sulle decisioni prese. (ANSA).