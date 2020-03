Calcio:Atalanta; l'ex Incocciati, Uefa fermi le competizioni

"Bisogna fermare tutte le competizioni europee finché si è in tempo". L'appello è di Giuseppe Incocciati, ex giocatore dell'Atalanta (52 presenze e 12 reti, stagione 1986-1987 e inizio '88 in Coppa Italia), dal suo profilo twitter: "Valencia-Atalanta in Champions League e Atalanta-Lione di Youth League. Ma allora al governo Uefa ci sono uomini che ragliano?", prosegue l'ex attaccante anche di Milan, Empoli, Pisa e Napoli attaccando la federazione calcistica continentale. Incocciati fa suo l'appello a fermarsi e stare a casa del primo cittadino: "Non è servito a nulla il grido di dolore del Sindaco di Bergamo Giorgio Gori?", si chiede, riferendosi ai video sul profilo ufficiale dello stesso Gori e dei suoi successivi appelli a "fermare tutto per 15 giorni". (ANSA).